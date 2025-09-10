Maltempo, crollo di cornicioni in Corso della Repubblica a Latina

LATINA – L’ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Latina ha causato danni e disagi in molti punti del territorio. A Latina la pioggia ha causato il crollo di porzioni di cornicione dell’edificio che si trova di fronte palazzo M su corso della Repubblica. L’area oltre i portici, dove si affacciano diverse attività commerciali, è stata segnalata con il nastro e isolata. Allagamenti si sono registrati in varie zone del centro del capoluogo.

Ad Aprilia, in tilt gli impianti elettrici della zona di Carano dove fulmine questa mattina ha colpito e incendiato una palma. Diversi sono stati i disagi alla viabilità con allagamenti registrati in particolar modo sulla Pontina e sulla SP Norbana.

Molti comuni hanno attivato i Coc preallertando la protezione civile già dalla mezzanotte. E l’allerta durerà ancora: per le prossime ore sono previste altre precipitazioni di forte intensità.