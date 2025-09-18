Scuola Via Tasso, non c’è amianto disperso nell’aria, si procederà con una resina sigillante sul pavimento

LATINA – Non c’è amianto disperso in aria nel plesso di Via Tasso. L’esame effettuato attraverso sonde posizionate lunedì e rimosse cinque ore dopo, ha dato esito negativo sulla presenza della sostanza cancerogena. E’ quanto si apprende dopo il consiglio d’istituto della scuola diretta dalla preside Elisabetta Burchietti, che si è tenuto nel pomeriggio di oggi e al quale hanno preso parte la sindaca di Latina Celentano e il vice Carnevale.

La riunione, che si è tenuta da remoto, è coincisa con l’aggiornamento del tavolo tecnico-istituzionale aperto lunedì scorso per la risoluzione dell’emergenza venutasi a creare con la chiusura del plesso a seguito dell’accertamento di tracce di amianto nella pavimentazione. L’esito delle analisi velocizza gli interventi di messa in sicurezza con il posizionamento di una resina sigillante sul pavimento dell’intero edificio scolastico, dove sono state rinvenute tracce di amianto risalenti agli anni ’70 quando è stato costruito l’immobile.

Il Comune, hanno fatto sapere Sindaco e assessori, ha già avviato lo sgombro, la pulizia e la manutenzione ordinaria delle aule messe a disposizione da altri istituti scolastici della città, pronti ad ospitare gli alunni della scuola primaria dell’istituto Tasso già a partire da lunedì, in quanto tra sabato e domenica si provvederà al trasloco dei banchi.

Da lunedì, le classi della scuola primaria di via Tasso potranno iniziare regolarmente l’attività didattica in presenza presso gli istituti ospitanti. “Si è prospettata una soluzione alternativa anche per gli alunni delle scuole medie, ma siamo in attesa di verificare la possibilità di allestire le aule all’interno di una parte dell’istituto Tasso, nei locali con pavimento che non presenta segni di ammaloramento. La ditta incaricata al ripristino della sicurezza nell’edificio di via Tasso ci ha assicurato che i lavori richiederanno pochi giorni. Siamo consapevoli del disagio che rischiano di vivere alunni e famiglie in questi giorni ed è nostra volontà mettere in campo tutti gli strumenti per scongiurare ipotesi della didattica a distanza. Pertanto confidiamo di trovare una soluzione in presenza anche per gli alunni delle medie”, hanno concluso gli amministratori comunali.