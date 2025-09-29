Latina, approvato il progetto per la riqualificazione del mercato annonario di via Don Minzoni

L’amministrazione comunale ha approvato oggi in giunta il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione del mercato annonario di via Don Minzoni. L’iniziativa consentirà al Comune di partecipare all’avviso pubblico regionale che mette a disposizione contributi per interventi sui mercati rionali giornalieri e settimanali.

Il piano, redatto dal dipartimento Manutenzioni, ha un valore complessivo di 120mila euro: qualora il progetto venisse finanziato, l’ente comunale contribuirebbe con circa 20mila euro. Gli interventi previsti riguardano l’adeguamento dei box alle normative igienico-sanitarie e di sicurezza, oltre al miglioramento della fruibilità degli spazi.

«L’obiettivo – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Carnevale – è riqualificare un’area molto frequentata e apprezzata dai cittadini, rendendola più moderna e funzionale».

Alla decisione di puntare sul mercato di via Don Minzoni si è arrivati dopo un confronto con le associazioni di categoria Fivag-Cisl, Fivag-Confcommercio e Anva-Confesercenti, che rappresentano i concessionari dei box e dei banchi. «Da questo dialogo – sottolinea l’assessore alle Attività produttive, Antonio Cosentino – è emersa la necessità di interventi mirati alla valorizzazione di una struttura che da tempo richiede lavori di ammodernamento».