ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

l'avviso pubblico

Latina, approvato il progetto per la riqualificazione del mercato annonario di via Don Minzoni

L’amministrazione comunale ha approvato oggi in giunta il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione del mercato annonario di via Don Minzoni. L’iniziativa consentirà al Comune di partecipare all’avviso pubblico regionale che mette a disposizione contributi per interventi sui mercati rionali giornalieri e settimanali.

Il piano, redatto dal dipartimento Manutenzioni, ha un valore complessivo di 120mila euro: qualora il progetto venisse finanziato, l’ente comunale contribuirebbe con circa 20mila euro. Gli interventi previsti riguardano l’adeguamento dei box alle normative igienico-sanitarie e di sicurezza, oltre al miglioramento della fruibilità degli spazi.

«L’obiettivo – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Carnevale – è riqualificare un’area molto frequentata e apprezzata dai cittadini, rendendola più moderna e funzionale».

Alla decisione di puntare sul mercato di via Don Minzoni si è arrivati dopo un confronto con le associazioni di categoria Fivag-Cisl, Fivag-Confcommercio e Anva-Confesercenti, che rappresentano i concessionari dei box e dei banchi. «Da questo dialogo – sottolinea l’assessore alle Attività produttive, Antonio Cosentino – è emersa la necessità di interventi mirati alla valorizzazione di una struttura che da tempo richiede lavori di ammodernamento».

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

In Alto