Latina, la Polizia di Stato celebra San Michele Arcangelo

La Polizia di Stato di Latina ha celebrato oggi, 29 settembre, la festività di San Michele Arcangelo, patrono del corpo. La cerimonia provinciale si è svolta presso la chiesa dedicata al Santo, nel borgo di San Michele, e ha rappresentato un momento di raccoglimento, memoria e riconoscimento del lavoro quotidiano degli agenti sul territorio. La messa è stata officiata dal Vescovo della Diocesi di Latina, monsignor Mariano Crociata, che ha sottolineato l’impegno costante delle donne e degli uomini della Polizia di Stato a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Nel suo intervento, il Questore di Latina ha espresso gratitudine al personale della Questura per il servizio svolto negli ultimi mesi, richiamando i valori di dedizione e sacrificio che caratterizzano la missione del corpo.

Alla celebrazione hanno preso parte il Prefetto, il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Procuratore Aggiunto e numerose autorità civili e militari. Al termine della cerimonia, sono stati consegnati alcuni riconoscimenti premiali, concessi dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, agli operatori del Commissariato di Terracina per le attività di polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica.

La ricorrenza di San Michele Arcangelo ha così rinnovato i valori di fedeltà, coraggio e servizio che guidano quotidianamente l’azione della Polizia di Stato.