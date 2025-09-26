Contro un palo in Via Albanese, positivo all’alcoltest: giovane soccorso e poi denunciato

LATINA – Esce di strada con l’auto alla periferia di Latina, viene soccorso, poi i carabinieri gli ritirano la patente e lo denunciano. E’ quanto è accaduto nella notte a un 19enne che intorno alle 3 alla guida della sua vettura è rimasto coinvolto in un incidente autonomo in Via Albanese e a Borgo Piave dove ha centrato un palo della pubblica illuminazione. Sul posto, attivati dalla centrale operativa 112, sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina che hanno sottoposto il ragazzo agli accertamenti alcolemici previsti, all’esito dei quali è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito per legge. Nei suoi confronti è scattata la denuncia all’ Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica, e il ritiro della patente di guida.