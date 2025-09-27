Piovono calcinacci nel centro di Latina: transennato il marciapiede di Via Diaz







LATINA – Piovono calcinacci a Latina. Dopo Corso della Repubblica e Via Cesare Battisti è la volta di Via Diaz. E’ stata emanata ieri sera l’ordinanza del dirigente Paolo Cestra che chiude il marciapiede della via, nel tratto compreso tra Piazza del Popolo e l’incrocio con Via Carducci dove si affaccia la libreria Feltrinelli e la parte della carreggiata prospicente dove ci sono stalli per la sosta.

I vigili del fuoco intervenuti ieri mattina e hanno certificato un evidente rischio di instabilità dopo i distacchi dalla facciata del palazzo che affaccia sulla strada. Obbligatorio transennare per pericolo di altri crolli in una zona che soprattutto nel fine settimana è molto frequentata. Anche gli accessi ai civici che affacciano su quel marciapiede potranno avvenire dopo la creazione di un passaggio protetto da parte del condominio.