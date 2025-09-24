Latina, controlli “Alto Impatto”: tre persone denunciate dai Carabinieri

Proseguono a Latina i servizi straordinari di controllo del territorio denominati “Alto Impatto”, predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri con l’obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità diffusa e il traffico di sostanze stupefacenti. Alle operazioni hanno preso parte anche le Squadre di Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio e del 10° Reggimento Campania.

Dal 21 settembre a oggi sono stati effettuati diversi controlli, anche in orario notturno, che hanno portato alla denuncia a piede libero di tre persone alla Procura della Repubblica di Latina, diretta dal procuratore Luigia Spinelli.

In particolare, un 27enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico durante una perquisizione personale e veicolare: l’arma è stata sequestrata. Un 21enne, anch’egli con precedenti, è stato invece fermato alla guida di un ciclomotore senza patente, mai conseguita: si tratta di una recidiva, accertata più volte nell’ultimo biennio. Per questo è stato denunciato e il mezzo sequestrato ai fini della confisca.

In un’operazione distinta, i militari hanno denunciato un 42enne di Latina per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per danneggiamento aggravato. L’uomo, alla vista dei Carabinieri, aveva invertito la marcia tentando la fuga, speronando durante l’inseguimento il veicolo di servizio e abbandonando l’auto poco dopo. All’interno del mezzo i militari hanno rinvenuto un bilancino di precisione, 255 euro in contanti e materiale per il confezionamento di stupefacenti, tutto sottoposto a sequestro insieme all’autovettura. Rintracciato dopo alcune ore, il 42enne è stato identificato e denunciato.

Complessivamente, nei servizi di questi giorni sono stati impiegati 54 militari e 24 autovetture, con 206 persone e 113 veicoli controllati, oltre a una decina di perquisizioni.