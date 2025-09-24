ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

servizio civile

Terracina, in servizio presso il Comune i giovani del Servizio Civile Universale

Lavoreranno su progetti di sport, cultura e inclusione

Sono entrati in servizio ieri presso il Comune di Terracina i giovani che hanno partecipato al Bando Ordinario 2024 per il Servizio Civile Universale. Il Comune di Terracina ha infatti aderito all’iniziativa promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale attraverso i progetti OPES, offrendo così un’opportunità di crescita personale e professionale importante per i giovani del territorio. Dopo la presentazione delle domande è stato effettuato il colloquio, e ora dopo la valutazione i giovani risultati idonei hanno ora iniziato la loro attività, come programmato il 23 settembre 2025.
Diversi i progetti con percorsi che vanno dalla cultura allo sport passando per l’inclusione e la protezione civile. Tra gli obiettivi, valorizzare il patrimonio culturale e potenziare la fruibilità, informare il cittadino sulle tematiche di Protezione Civile, incrementare i livelli di inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso lo sport e aumentare l’inclusione sociale attraverso la pratica dello sport.
Tredici in tutto i ragazzi che hanno preso servizio ieri. Quattro partecipano al progetto “L’arte dello sport per il sostegno di tutti”, due al progetto “Percorsi di educazione culturale e ambientale a sostegno della comunità”, e altrettanti ai progetti “Lo sport a sostegno dell’inclusione sociale” e “L’arte dello sport per il sostegno di tutti”. Un giovane partecipa invece il progetto “Percorsi a sostegno dell’arte e della cultura”, altri due presteranno servizio nell’ambito del progetto “Protezione civile, strumento di assistenza e sostegno”.
«È bello vedere il grande entusiasmo con il quale i giovani hanno risposto a questo bando. Il mio augurio alle ragazze e ai ragazzi che hanno appena iniziato a prestare servizio civile è che questo sia per loro un anno di formazione e di crescita, che permetterà loro di conoscere meglio il funzionamento della macchina amministrativa e magari potrà essere un’occasione e fornire una motivazione per pensare, in futuro, di partecipare alle attività comunali», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.
