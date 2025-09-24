Ponte pericolante a Borgo Santa Maria, l’allarme di AFVS: “Automobilisti spostano le transenne e passano”

LATINA – L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, su segnalazione di numerosi cittadini, rappresenta la grave situazione venutasi a creare a seguito della chiusura del ponte in oggetto, dovuta a fuga di gas e conseguenti danni strutturali. “Ci è stato segnalato un fatto di particolare gravità: alcuni automobilisti, nonostante il ponte non sia stato riparato né messo in sicurezza,

spostano le transenne e transitano ugualmente sul ponte, esponendosi ad un grave pericolo. A tal proposito, chiediamo che vengano adottate con la massima urgenza barriere non amovibili, così da impedire il passaggio abusivo e garantire la tutela della collettività”, scrive in una nota il referente locale Giovanni Delle Cave.

Intanto ieri il consigliere regionale del Partito Democratico, Salvatore La Penna, ha presentato in Consiglio regionale un’interrogazione a risposta immediata sulla chiusura del ponte di Borgo Santa Maria, danneggiato a seguito dell’incendio che lo scorso 13 agosto ha compromesso la stabilità della struttura lungo la strada provinciale 38.

«Da 40 giorni – sottolinea La Penna – i residenti di Borgo Santa Maria vivono una condizione di grave disagio. Il ponte rappresenta un’infrastruttura vitale per questi cittadini, in quanto connette la Pontina con Borgo Piave e altre località. Ad oggi non ci sono certezze sui tempi di riapertura, le attività commerciali soffrono un crollo degli incassi, i collegamenti scolastici e lavorativi sono compromessi. È inaccettabile che una comunità intera venga lasciata in ginocchio senza informazioni né prospettive».

La situazione è aggravata dalla chiusura del ponte sulla Ninfina, anch’esso fondamentale per i collegamenti: secondo quanto comunicato dalla Provincia di Latina, i lavori per la realizzazione dell’impalcato stradale e la posa della nuova condotta idrica da parte di Acqualatina dovrebbero terminare entro ottobre.

«I cittadini denunciano un isolamento insostenibile e lamentano una difficoltà di dialogo con l’amministrazione comunale. È nostro dovere dare risposte immediate: chiediamo alla Regione e ad Astral di chiarire lo stato delle verifiche strutturali e di indicare tempi certi per il ripristino della viabilità», prosegue il consigliere dem.

Nell’interrogazione, La Penna chiede al presidente Rocca e alla sua giunta «quali azioni concrete intendano intraprendere per riattivare la piena funzionalità del ponte e ridare a Borgo Santa Maria un collegamento vitale. Non è solo una questione tecnica – conclude il consigliere – ma di giustizia verso una comunità che merita di non essere abbandonata».

L’assessora comunale all’Urbanistica con delega ai Borghi, Annalisa Muzio, sulla questione dichiara: “Ritengo indispensabile rendere finalmente operativa la Consulta dei Borghi, strumento utile per rafforzare la partecipazione e creare un raccordo stabile tra amministrazione e territorio. Un organismo di questo tipo – aggiunge ancora l’assessore – avrebbe potuto accompagnare

i cittadini nella gestione dell’emergenza, favorendo comunicazione e collaborazione”. L’assessore ribadisce poi la necessità che la delega ai Borghi sia sostenuta da mezzi e risorse adeguate.