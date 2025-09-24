Latina, controlli in un’azienda agricola: denunciato il titolare per omessa visita medica del lavoratore

Proseguono i controlli dei Carabinieri nel settore agricolo, con particolare attenzione alla prevenzione del fenomeno del caporalato. Nella mattinata di ieri i militari della Stazione di Pontinia, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina e sotto la direzione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno eseguito un accesso ispettivo in un’azienda della provincia pontina specializzata nell’allevamento di bovini da latte. Al termine delle verifiche, il titolare dell’impresa, un 57enne residente in provincia, è stato denunciato a piede libero per omessa visita medica del lavoratore. Per la violazione è prevista un’ammenda superiore ai 1.400 euro. Durante il controllo, i Carabinieri hanno verificato anche la posizione di tre dipendenti di nazionalità indiana, tutti regolarmente assunti e in regola con la normativa sul soggiorno nel territorio nazionale.