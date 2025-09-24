Latina, dal 1° ottobre in vigore il nuovo calendario della raccolta differenziata

Dal 1° ottobre 2025 entrerà in vigore a Latina il nuovo calendario della raccolta differenziata. L’Azienda ABC, che gestisce il servizio, ha avviato oggi la distribuzione porta a porta del materiale informativo con le nuove disposizioni. La programmazione è stata definita sulla base della sperimentazione dei mesi precedenti e di un’attenta verifica del servizio, con l’obiettivo di ottimizzare i conferimenti e rendere più agevole la gestione domestica dei rifiuti.

Tra le principali novità figura l’incremento della frequenza di raccolta della frazione PEM (Plastica, Alluminio e Metalli) e del vetro, così da ridurre gli accumuli e migliorare l’organizzazione dei turni di lavoro. Particolare attenzione è stata riservata anche al periodo delle festività, con una pianificazione accurata dei giorni di recupero per evitare disservizi.

ABC ha sottolineato che continuerà a monitorare l’andamento del servizio e che, se necessario, saranno introdotti ulteriori miglioramenti per garantire una gestione sempre più efficiente e sostenibile. Il nuovo calendario sarà disponibile anche online, sulla pagina Facebook dell’Azienda, sul sito www.abclatina.it e tramite l’app Junker.