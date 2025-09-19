Latina, donna morta in casa a Campo Boario: è omicidio

LATINA – Non è più solo un’ipotesi che la donna di 63 anni trovata morta oggi a Latina nella sua casa di via Muzio Scevola a Campo Boario, sia stata uccisa. L’analisi della scena seguita all’arrivo della polizia e il primo esame sul corpo di Antonietta Rocco eseguito dal medico legale Maria Cristina Setacci, hanno portato gli investigatori su questa strada.

L’allarme era stato lanciato dalla badante questa mattina quando entrando in casa ha trovato il corpo disteso nel letto macchiato da una copiosa quantità di sangue e la casa sottosopra. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante, della Squadra Mobile e la polizia Scientifica. I rilievi sono stati svolti anche nei dintorni dell’abitazione alla ricerca di possibili tracce.

A confermare che il fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica di Latina è per l’ipotesi di reato di omicidio, sono state le parole della pm Martina Taglione che ha parlato di “lesioni importanti”, un quadro che fa propendere per una morte violenta.

Da quanto si apprende la donna viveva da sola in condizioni modeste, era ipovedente e aveva difficoltà di deambulazione.

Le indagini sono in corso.