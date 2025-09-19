Formia, prof indagato per abusi su due minorenni, sospeso dall’insegnamento

FORMIA – Un insegnante è stato raggiunto da una misura cautelare di sospensione dall’insegnamento per il periodo massimo consentito, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari. L’uomo è indagato per presunti abusi sessuali ai danni di due studentesse minorenni, che sarebbero avvenuti all’interno di un istituto scolastico. I fatti, commessi con modalità gravi e in contesti di particolare vulnerabilità delle vittime, sono attualmente oggetto di approfondimenti investigativi da parte della polizia coordinata dalla Procura della Repubblica di Cassino.

Nessuna notizia trapela sull’inchiesta anche per tutelare le vittime, soprattutto in considerazione della loro minore età e della delicatezza dei contesti in cui si sono verificati i fatti.