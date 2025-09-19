Aprilia, sequestrati oltre 15 kg di sostanza stupefacente: un arresto

APRILIA – Quindici chili di hashish, suddiviso in panetti da 100 grammi e contrassegnata con marchi di noti prodotti dolciari, sono stati sequestrati giovedì sera ad Aprilia. Rinvenuto durante l’operazione anche un dispositivo di geolocalizzazione.

L’operazione è scattata durante un normale controllo del territorio, quando di notte, i poliziotti hanno notato un’auto ferma in una strada isolata alla periferia della città e hanno deciso di procedere al controllo dell’uomo alla guida e della vettura dove è stato scoperto lo stupefacente. La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione dell’uomo arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In casa stato recuperato un bilancino di precisione.

Anche l’auto utilizzata per il trasporto della droga è stata sequestrata.