Latina, incendio notturno in via Palestro: distrutta un’auto

Latina, auto in fiamme all’alba in via Palestro. Un SUV parcheggiato a poca distanza dal centro e da piazza del Quadrato è stato completamente distrutto dal fuoco. Sono stati i residenti, svegliati dal rogo, a dare l’allarme e a chiamare i vigili del fuoco, che sono intervenuti rapidamente riuscendo a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Terminate le operazioni di spegnimento, sono scattate le indagini della Questura per risalire alle cause dell’incendio. Non si esclude la pista dolosa.
