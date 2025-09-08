Sezze, picchia una donna e suo cognato: 36enne denunciato per lesioni personali

Sezze, una lite degenerata in violenza ha portato alla denuncia di un 36enne di origine marocchina, residente in città. L’episodio è avvenuto la sera del 5 settembre, quando i Carabinieri della Stazione locale sono intervenuti a seguito di una richiesta giunta al 112. Secondo la ricostruzione preliminare, l’uomo – in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol – avrebbe colpito con un pugno una donna per motivi futili. Successivamente si sarebbe scagliato anche contro il cognato della vittima, intervenuto in sua difesa. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Latina, così come lo stesso aggressore, sedato dal personale del 118 intervenuto sul posto. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per lesioni personali.