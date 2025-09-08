Priverno, passa col rosso e centra in pieno un motociclista: denunciato

Incidente stradale a Priverno nella tarda serata del 6 settembre, lungo la regionale 156, all’incrocio con via Torretta Rocchigiana. Coinvolti un’auto e un motociclo: ad avere la peggio un uomo di 43 anni residente a Priverno, che a causa dell’impatto è stato sbalzato per diversi metri sull’asfalto. Per la gravità delle ferite è stato necessario l’elisoccorso verso un ospedale di Roma. Alla guida dell’auto un 58enne di Roccagorga, già noto alle forze dell’ordine, denunciato dai Carabinieri per lesioni personali stradali gravi. Secondo gli accertamenti, avrebbe attraversato l’incrocio nonostante il semaforo rosso, centrando in pieno il motociclista. L’autovettura è risultata inoltre priva di copertura assicurativa. Anche il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso di Terracina dal 118. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati e affidati in custodia giudiziale a una ditta convenzionata.