Latina, padre e figlio in bici investiti da un’auto in via del Lido

Un brutto incidente stradale ha visto coinvolti un uomo di circa quarant’anni e il suo bimbo di cinque. Intorno alle ore 19 di ieri, giovedì 11 settembre, padre e figlio si trovavano in bici su Via del Lido quando, probabilmente per distrazione, un giovane alla guida di una Lancia Ypsilon li ha investiti facendoli rovinare sull’asfalto. Il sinistro è avvenuto all’altezza dell’incrocio tra via del Lido e la Litoranea. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, un’ambulanza insieme ad un’automedica e, subito dopo, un’eliambulanza. Le condizioni inizialmente preoccupanti del bambino hanno reso necessario il trasferimento al Bambin Gesù di Roma per gli accertamenti del caso, avendo battuto la testa. Illeso il genitore, mentre il conducente di 23 anni era visibilmente sotto choc.