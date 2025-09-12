ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Latina, tragedia in via Pier Luigi da Palestrina: donna trovata morta in casa

Il decesso da circa una settimana

Tragedia in via Pier Luigi da Palestrina, a Latina. Alle 22.20 circa, ieri sera, giovedì 11 settembre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in una palazzina della Q5. All’interno hanno trovato una donna deceduta da circa una settimana. Si tratta di una 68enne di origini ucraine, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Sul posto anche i sanitari del 118 e la polizia di Stato che ha avviato le indagini.

