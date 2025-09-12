Latina, tragedia in via Pier Luigi da Palestrina: donna trovata morta in casa

Tragedia in via Pier Luigi da Palestrina, a Latina. Alle 22.20 circa, ieri sera, giovedì 11 settembre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in una palazzina della Q5. All’interno hanno trovato una donna deceduta da circa una settimana. Si tratta di una 68enne di origini ucraine, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Sul posto anche i sanitari del 118 e la polizia di Stato che ha avviato le indagini.