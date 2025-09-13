Piccoli Comuni, approvato il Piano triennale 2025-2027

La Giunta regionale del Lazio, guidata dal presidente Francesco Rocca, ha approvato il Piano per la riqualificazione dei piccoli Comuni valido per il triennio 2025-2027. Il provvedimento, proposto dall’assessore al Personale, Sicurezza urbana, Polizia locale, Enti locali e Università, Luisa Regimenti, in accordo con l’assessore all’Urbanistica, Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito, Giuseppe Schiboni, punta a contrastare lo spopolamento e a favorire la digitalizzazione.

Il Piano prevede due linee di intervento. La prima, denominata “Radici di futuro”, mette a disposizione 450mila euro per sostenere la natalità e la genitorialità nei comuni con meno di 2.000 abitanti. Potranno beneficiarne le famiglie residenti negli 82 comuni che hanno già utilizzato le risorse del precedente piano, ricevendo fino a 2.000 euro in caso di nascite entro il 31 dicembre 2025, per figli minori di tre anni o per chi trasferisce la propria residenza in un piccolo comune mantenendola per almeno cinque anni.

La seconda linea, “Smart map”, destina altri 450mila euro ai comuni fino a 5mila abitanti per la digitalizzazione degli strumenti urbanistici e la loro georeferenziazione, con l’obiettivo di realizzare un “mosaico regionale” (Mosaico PRG) che offra una visione omogenea della pianificazione territoriale nel Lazio.

«La lotta allo spopolamento delle aree interne è una priorità della Giunta Rocca – ha dichiarato l’assessore Regimenti –. Vogliamo completare il percorso già avviato, sostenendo i Comuni più piccoli e puntando anche sulla digitalizzazione, così da offrire servizi più moderni e dinamici ai cittadini».