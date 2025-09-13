Itri, al via i lavori alla stazione ferroviaria dopo un anno di attesa

Sono finalmente partiti, a distanza di un anno dall’annuncio dell’Ad di RFI Gianpiero Strisciuglio, i lavori di ammodernamento e riqualificazione della stazione ferroviaria di Itri. Ma l’avvio del cantiere, anziché rassicurare, alimenta le preoccupazioni dei pendolari e delle associazioni locali. Il Movimento Popolare Lega Aurunca, per voce del presidente Giovanni Meschino, denuncia che i cittadini si trovano oggi «a dover affrontare ulteriori disagi legati ai lavori», dopo decenni di incuria e degrado. «La nostra paura – spiega Meschino – è che si ripeta quanto accaduto a Roma, con la stazione San Pietro: i lavori, avviati nel 2000 per il Giubileo, si sono conclusi soltanto nel 2024, dopo 24 anni di attese interminabili».

Il Movimento chiede a RFI tempi certi, trasparenza ed efficienza, sottolineando che l’Anno Giubilare 2025 non può diventare un pretesto per nuovi ritardi. «Itri ha diritto a una stazione moderna e funzionale, con servizi adeguati. Non è più accettabile che i pendolari siano i soli a pagare le conseguenze di scelte sbagliate», aggiunge Meschino. Il Movimento Popolare Lega Aurunca assicura che continuerà a vigilare sull’andamento dei lavori, con l’impegno a fianco dei cittadini per garantire infrastrutture all’altezza delle necessità del territorio.