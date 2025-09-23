Tartaruga e sassi sardi nel bagagliaio, nei guai coppia di Formia

FORMIA – Pensavano di riportare a casa dei semplici souvenir invece sono accusati di essersi impossessati illecitamente di beni naturali. Protagonista dei fatti una coppia di turisti di Formia fermata al porto di Olbia mentre stava per imbarcarsi sul traghetto per Civitavecchia. E peggio: nel portabagagli, i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Sassari chiamati dalla security dello scalo portuale, hanno trovato anche una tartaruga viva, chiusa in una scatola di cartone.

Per il possesso dei sassi rubati sulle spiagge sarde, i passeggeri sono stati sanzionati in base alla legge regionale (n. 16/2017) che prevede multe tra i 500 e i 3mila euro. La tartaruga è invece protetta dalla Convenzione di Washington, con conseguenze penali.

In ogni caso, la legge italiana, con una norma contenuta nel Codice della navigazione (art 1162) fa divieto a chiunque di asportare “conchiglie, sabbia e sassi dalla spiaggia” e prevede per questo tipo di illecito una sanzione amministrativa che può arrivare addirittura fino a 9.296 euro.