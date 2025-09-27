“Rosa non fragile”: a Cisterna un evento per promuovere prevenzione e inclusione

Un messaggio forte, rivolto a tutte le donne: prendersi cura di sé, utilizzando al meglio gli strumenti di prevenzione e di supporto messi a disposizione da strutture sanitarie e associazioni. È quello lanciato questa mattina dalla Sala delle Statue del Comune di Cisterna, che ha ospitato l’iniziativa “Rosa, non fragile: emozioni, corpo, prevenzione”, organizzata dalla Consulta delle Donne con il patrocinio del Comune, della Latina Breast Unit ASL e dell’associazione Con-Senso APS.

L’evento ha anticipato l’avvio di “Ottobre Rosa”, la campagna nazionale dedicata alla prevenzione del tumore al seno, trasformandosi in un momento di confronto tra istituzioni, professionisti e cittadinanza.

Ad aprire i lavori il sindaco Valentino Mantini, che ha sottolineato l’importanza di fare rete per garantire alle donne strumenti e sostegno concreti nella lotta contro il tumore. Concetto ribadito da Alessandra Pontecorvi, presidente della Consulta delle Donne, che ha ricordato i dieci anni di attività dell’organismo comunale al fianco delle donne.

Nel corso della mattinata sono intervenuti la psiconcologa Mariangela Peduto, che ha rimarcato il valore del supporto psicologico nel percorso oncologico, e Francesca Pucci, facilitatrice Mindfulness, che ha illustrato strumenti utili ad affrontare la malattia. Emozionante la testimonianza di Nellina Zaccheo, che ha raccontato la propria esperienza di diagnosi e cure, condividendo il vissuto personale fatto di paure, speranza e resilienza.

All’iniziativa hanno preso parte anche Valeria Morelli, Commissario Capo della Polizia di Stato, la dottoressa Martella e la case manager Marcella Schembari della Breast Unit, insieme al professor Fabio Ricci.