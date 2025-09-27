Latina, nuovo servizio “Alto Impatto”: perquisizioni, sequestri e 383 persone identificate

Prosegue l’impegno della Polizia di Stato per rafforzare la sicurezza a Latina dopo i gravi episodi che hanno recentemente interessato il capoluogo. La Questura ha infatti attivato un nuovo servizio straordinario “Alto Impatto”, concentrato nelle aree più sensibili come via Guido Rossa e viale Pier Luigi Nervi, in linea con quanto stabilito nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dello scorso 5 settembre.

Le operazioni, iniziate giovedì 25 settembre e concluse oggi, hanno visto l’impiego di numerosi operatori della Squadra Volante, della Squadra Mobile, della Polizia Stradale, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e delle unità cinofile, con il supporto della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Oltre ai controlli su strada, sono state condotte attività di polizia giudiziaria: in una perquisizione è stato scoperto un cittadino straniero in possesso di 73 cartucce calibro .22 Winchester, detenute illegalmente, che è stato denunciato. Un altro individuo, sottoposto al divieto di ritorno a Latina, è stato segnalato alla Procura, mentre un automobilista è stato fermato alla guida in stato di ebbrezza, con valori quattro volte oltre il limite consentito.

Il bilancio complessivo parla di 383 persone identificate, tra cui 37 con precedenti, e 278 veicoli controllati. Sono stati inoltre istituiti 31 posti di controllo ed elevate 8 sanzioni al Codice della Strada.