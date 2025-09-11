ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

“Serve consiglio comunale urgente per discutere dell’aumento di capitale chiesto da Acqualatina”

La richiesta formale depositata da Lbc, Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Per Latina 2032

LATINA – I gruppi consiliari di opposizione a Latina chiedono una seduta monotematica per discutere l’aumento di capitale chiesto da Acqualatina che costringerebbe i Comuni dell’Ato 4 a versare nelle casse della società 30 milioni di euro.

I consiglieri di Lbc, Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Per Latina 2032 ritengono la richiesta del gestore del servizio idrico “ingiustificata e inaccettabile”. “Nonostante i bilanci in utile – scrivono in una nota –  Acqualatina chiede ai Comuni risorse aggiuntive per coprire crediti non riscossi e debiti verso fornitori. Questo significa scaricare sui cittadini e sulle amministrazioni locali le inefficienze di gestione della società”.

Per le opposizioni, la questione “deve essere affrontata in maniera trasparente nelle sedi istituzionali” e “il 17 settembre, data in cui si dovrebbe tenere l’Assemblea straordinaria dei soci chiamata a esprimersi su questa operazione, è ormai alle porte”. La richiesta formale di riunire con urgenza il consiglio comunale è stata inviata in queste ore alla sindaca Celentano e al presidente del Consiglio Raimondo Tiero.

Le forze di minoranza rilanciano inoltre l’alternativa alla ricapitalizzazione: la ripubblicizzazione del servizio idrico.

