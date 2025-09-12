ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

il giorno del dolore

Santi Cosma e Damiano, annullati gli eventi pubblici dopo la morte del ragazzo di 15 anni

Aperta un’inchiesta

Il Comune di Santi Cosma e Damiano ha annullato tutti gli eventi in programma ieri e oggi in segno di lutto per la morte di Paolo, il ragazzo di 15 anni trovato senza vita nella sua cameretta dai genitori. La tragedia si è consumata nella mattinata, gettando nello sconforto l’intera comunità. Il sindaco e l’amministrazione comunale hanno espresso il proprio cordoglio con un messaggio di vicinanza alla famiglia: “Oggi è il giorno del dolore, del silenzio, della riflessione e del rispetto. Ci stringiamo tutti attorno alla famiglia per la scomparsa del caro Paolo”. La notizia ha rapidamente raggiunto anche i comuni vicini. Tra i primi ad esprimere cordoglio il sindaco di Castelforte, che in un post ha sottolineato come le due comunità siano unite nel dolore: “Vogliamo che sappiate che il dolore che state vivendo è anche il nostro”. Sul corpo del giovane sarà disposta l’autopsia, nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Cassino, che dovrà chiarire le cause del decesso.

