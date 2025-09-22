Sciopero per Gaza, manifestazione in piazza del Popolo a Latina

LATINA – Si è tenuta in piazza del Popolo a Latina la manifestazione in occasione dello sciopero generale nato per testimoniare l’attenzione della collettività sulla tragica situazione della Striscia di Gaza, chiedere l’immediato cessate il fuoco e lo stop al genocidio. Alcune centinaia di persone principalmente studenti e docenti delle scuole si sono radunati davanti all’Intendenza di Finanza per la manifestazione indetta da Ultimo giorno per Gaza in cui l’unica bandiera presente è quella della Palestina.

Partecipata manifestazione anche a Formia lungo via Vitruvio.

Ha scritto ai ragazzi una prof del liceo psicopedagogico per spiegare le ragioni della sua assenza: “Sento che non posso mancare questo appuntamento con la mia coscienza che mi chiede di far sentire la mia voce rispetto a Gaza: l’aggressione nei confronti dei Palestinesi è una vergogna umana, un agire vigliacco di chi non ha il coraggio di schierarsi con gli innocenti; un vero e proprio sterminio pianificato e portato a compimento sotto i nostri occhi. Cerco di insegnare con le mie parole e la mia vita principi che valorizzano l’essere umano, le relazioni positive, la trasparenza, la solidarietà, la partecipazione, l’onestà. Questi sono valori che tengono insieme la “famiglia umana” – si legge nel post di Nicoletta Zuliani – Di solito si sciopera per rivendicare i propri diritti: un aumento di stipendio o altre questioni lavorative di una categoria… Lunedì io sciopero (e mi verrà decurtato una piccola parte dello stipendio per questo) per i diritti dei Palestinesi che non posso non sentire come miei. Io faccio parte di questa famiglia umana e lunedì lo dimostro concretamente“.