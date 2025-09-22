Aprilia, raid vandalico all’Ic Toscanini

APRILIA – Atti vandalici nella scuola primaria dell’IC Toscanini di Aprilia dove è intervenuta la Polizia. La scoperta, nei locali di Via Amburgo, è stata fatta questa mattina all’arrivo del personale, ma il raid potrebbe essere avvenuto anche nella notte tra sabato e domenica.

Davanti agli occhi, la devastazione: danni ingenti sono stati causati alle lavagne elettroniche, rotti anche i vetri di alcune finestre, mentre nelle aule è stato messo tutto a soqquadro e danneggiati arredi e materiale scolastico.

Sul posto per le indagini gli agenti del commissariato locale.