Sermoneta, si lancia contro i carabinieri brandendo una falce e gridando Allah Akbar: arrestato

SERMONETA – Si aggirava nelle strade di borgata Carrara a Sermoneta in stato di forte agitazione, brandendo una falce e quando ha visto i carabinieri che erano stati chiamati dai residenti si è lanciato contro di loro al grido di “Allah Akbar” ed altre frasi incomprensibili, tentando più volte di colpire i militari con la lama. Immobilizzato, con non poche difficoltà, è stato tratto in arresto un cittadino di nazionalità gambiana di 26 anni, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi. Il ragazzo è ora trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della convalida dell’arresto che si terrà nella giornata di domani con rito direttissimo. I fatti sono avvenuti nella tarda serata lunedì.