Il ponte a Borgo Santa Maria va demolito e ricostruito, ci vorranno 18 mesi. Nel frattempo sarà puntellato e riaprirà a senso alternato

LATINA – Ci vorranno 18 mesi per la demolizione e ricostruzione del ponte a Borgo Santa Maria dichiarato inagibile il 13 agosto scorso a seguito di un incendio che ne ha compromesso la staticità, ma nel frattempo, entro 40 giorni, sarà completato il puntellamento della struttura, un intervento realizzato in somma urgenza con sistemi impiegati anche in altre situazioni di emergenza dalla Protezione Civile, che consentirà la riapertura del ponte in senso alternato al traffico leggero e ai mezzi di soccorso. Lo spiega in una nota la sindaca di Latina Matilde Celentano che ha ricevuto il Comune oggi l’amministratore unico di Astral, Pino Simeone.

Dopo lo studio eseguito sulla struttura da Astral, la notizia è che il ponte originario è da buttare e che per questa ragione “è stata già affidata la progettazione esecutiva dell’intervento che prevede la demolizione della struttura attuale, risalente al 1932, e la sua completa ricostruzione. I lavori avranno una durata stimata di 18 mesi, con tempi di gara ridotti grazie all’utilizzo dell’accordo quadro. La fase di ricostruzione, tuttavia, comporterà una nuova sospensione della viabilità, con inevitabili ricadute sul territorio”, si legge in una nota nella quale la prima cittadina di Latina assicura che si farà “promotrice dell’apertura di un tavolo tecnico specifico, coinvolgendo la Regione Lazio, gli enti competenti e tutti i soggetti interessati, per individuare soluzioni alternative e sostenibili che garantiscano la mobilità durante l’intero periodo dei lavori”.

In pratica, il problema, dopo questa prima fase di riutilizzo parziale del ponte, si ripresenterà al momento dei lavori veri e proprio: “Stiamo già lavorando a una strategia più ampia che tenga conto anche delle esigenze future. Abbiamo già incontrato i cittadini, ai quali va la nostra completa vicinanza, e continueranno a essere aggiornati e coinvolti attraverso il lavoro diretto degli assessori competenti: il vicesindaco Massimiliano Carnevale, per i Lavori pubblici, Gianluca Di Cocco, per la Viabilità e Annalisa Muzio con la delega ai Borghi. Il nostro obiettivo è garantire risposte tempestive, efficaci e condivise”.

“Abbiamo lavorato su un duplice fronte – spiega l’amministratore unico di Astral, Giuseppe Simeone – . Da un lato, l’emergenza verrà gestita con l’immediata esecuzione dei lavori di puntellamento, un intervento fondamentale per garantire ai cittadini del Borgo il rapido ripristino della viabilità e la sicurezza necessaria per spostarsi senza rischi. Dall’altro lato, però, grazie all’impegno del Sindaco abbiamo stabilito cosa fare oltre l’urgenza contingente. Istituiremo un tavolo parallelo di lavoro, che avrà il compito di studiare e individuare soluzioni alternative in vista della futura ricostruzione del nuovo ponte. È importante sottolineare che, una volta conclusi i lavori di puntellamento, si dovrà procedere con l’abbattimento della struttura esistente, una fase delicata che comporterà inevitabilmente limitazioni alla viabilità. Per questo motivo, il tavolo tecnico lavorerà per definire modalità e strategie che garantiscano l’accesso e l’uscita dal Borgo senza creare disagi ai residenti, assicurando così la continuità della mobilità locale. Sarà un confronto costante e approfondito, finalizzato a identificare la soluzione più efficace, sostenibile e rapida, in modo da tutelare al meglio la comunità e favorire un percorso di ricostruzione efficiente e condiviso”.