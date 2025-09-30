Sezze, picchia la compagna, minaccia e intimidisce i familiari di lei anche con un fucile: arrestato

SEZZE – I carabinieri della Stazione di Sezze Romano hanno arrestato oggi in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina, su proposta della Procura della Repubblica, un trentaduenne italiano accusato di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento aggravato dall’uso di armi, detenzione e porto illegale di arma da fuoco.

I fatti ad agosto erano partiti da un episodio violento avvenuto il 17, quando l’arrestato aveva colpito la compagna trentasettenne al volto solo perché lei aveva chiesto di guidare l’auto al suo posto visto lo stato di ubriachezza del giovane, per la sicurezza di tutti e due. In quel frangente, dopo essere stata picchiata era riuscita a prendere la guida dell’auto, fuggendo dal compagno, che, in un primo momento, si era aggrappato a uno sportello ed era stato trascinato lungo la strada per qualche metro.

Le indagini dei carabinieri hanno anche documentato che, in seguito a questo episodio, l’uomo aveva iniziato a tempestare la trentasettenne di messaggi offensivi e avrebbe anche provato a geolocalizzarla tramite sistema attivo sul cellulare della vittima, e minacciato anche il fratello della donna e altri familiari. Dopo pochi giorni aveva anche esploso un colpo di fucile contro la vetrina dell’agenzia di scommesse del compagno della madre della vittima.

L ’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.