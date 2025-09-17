Spaccio e possesso illecito di armi, intensificati i controlli a Latina

Intensificati i controlli del territorio a Latina da parte dei Carabinieri, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e il possesso illecito di armi. Dalle prime ore di questa mattina, i militari della Compagnia di Latina hanno eseguito un servizio straordinario nelle zone di Via Helsinki e delle cosiddette “Mini Vele” (tra Viale Pierluigi Nervi e Viale Le Corbusier). Durante le operazioni sono state effettuate sette perquisizioni domiciliari, controllati oltre 50 soggetti e 39 veicoli, con ispezioni anche nelle aree comuni delle palazzine interessate. All’esito del servizio, un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio: nei locali a lui riconducibili sono stati rinvenuti 1,5 chilogrammi di hashish e materiale per il confezionamento. Un altro soggetto di 33 anni è stato denunciato per detenzione illegale di munizionamento, in quanto trovato in possesso di una cartuccia da fucile calibro 20. Inoltre, un 35enne è stato segnalato all’Autorità Amministrativa come assuntore di sostanze stupefacenti per il possesso di una modica quantità di hashish.