Sezze avrà una nuova pista ciclabile

A Sezze arriva una nuova pista ciclabile. Il Consiglio comunale, nella seduta del 16 settembre, ha approvato il progetto esecutivo nell’ambito del bando nazionale del “Fondo specifico per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali”.

Il tracciato sarà lungo 1,1 chilometri e interesserà Corso della Repubblica, Via Piemonte e il primo tratto di Via Veneto fino a Via Sandalara. La pista, larga 1,50 metri e realizzata in asfalto colorato con segnaletica dedicata, sarà dotata di dissuasori e divisori di sicurezza, pubblica illuminazione con 30 nuovi pali a led, videosorveglianza, due totem digitali informativi e un nuovo marciapiede di 140 metri.

L’opera, dal valore di 818.415 euro, sarà interamente finanziata con fondi ministeriali. L’assessore allo Sviluppo locale, Lola Fernandez, ha sottolineato che la scelta del tracciato è stata guidata da criteri di fattibilità e connessione diretta con la stazione ferroviaria, garantendo comunque disponibilità al dialogo con la cittadinanza e possibilità di varianti in fase esecutiva.

La pista ciclabile rappresenta il primo stralcio di un progetto più ampio che collegherà la stazione a quattro aree strategiche dello Scalo, tra cui il Monumento Naturale Impronte Dinosauro, il Lago Mole Muti e la ex Colonia Agricola, futura Setia Factory. L’intervento si integra inoltre con il progetto della XIII Comunità Montana, che prevede ulteriori tratti ciclabili sul territorio, per un investimento complessivo di circa 1,7 milioni di euro.

Un’opera pensata non solo per la mobilità sostenibile, ma anche per la sicurezza, grazie all’inserimento di illuminazione, videosorveglianza e servizi informativi. L’Amministrazione comunale ha ribadito l’impegno a garantire manutenzione e gestione della pista, coinvolgendo comunità e associazioni locali.