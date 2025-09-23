Mensa a scuola, a Latina la frutta sarà distribuita a metà mattina

LATINA – A Latina i bambini che usufruiscono del servizio mensa riceveranno la frutta, non con i pasti, ma a metà mattinata per “mantenere costanti i livelli di energia e concentrazione durante le lezioni, evitando lunghi intervalli senza cibo”. E’ una delle novità introdotte con il nuovo servizio mensa, illustrate questa mattina dall’assessora Francesca Tesone davanti alla commissione presieduta dal consigliere Mauro Anzalone.

Il servizio è partito solo per alcune classi, circa mille pasti per le scuole della primaria con l’obiettivo di arrivare a quota 3.800 entro il 6 ottobre: “Siamo pienamente soddisfatti dell’avvio del servizio – ha aggiunto Tesone – che quest’anno vede l’ingresso della nuova società affidataria, Vivenda, aggiudicataria della gara per i prossimi cinque anni. I genitori della commissione mensa hanno confermato quanto già riscontrato dagli uffici: i bambini hanno apprezzato la qualità dei pasti e si sono detti soddisfatti del cibo servito”.

L’idea di distribuire la frutta a metà mattinata – aggiunge – favorisce anche un’alimentazione più equilibrata. “È un piccolo cambiamento che testimonia una grande attenzione al benessere dei nostri studenti”. Tutte le novità dei menu dell’anno scolastico 2025-2026 sono consultabili sull’applicazione Ecivis (sezione news) e nella sezione dedicata del portale web del Comune di Latina.

“Sono anche previste giornate tematiche che arricchiranno l’esperienza del pasto: la Giornata dei cinque colori, con pietanze dai colori diversi, quella a km 0, del pesce azzurro, a basso impatto ambientale, regionale, dell’orto, della frutta, internazionale e del piatto unico”, si legge in una nota.

“Accorgimenti – continua l’assessore – che puntano a migliorare la qualità del cibo e, allo stesso tempo, a stimolare la curiosità e l’educazione alimentare dei più piccoli. Eventuali modifiche ai menù potranno essere valutate in base all’esito delle valutazioni che le commissioni mensa faranno. Infine, la società si occuperà di realizzare, nel primo anno di affidamento, due nuovi refettori presso la primaria Borgo Bainsizza e presso l’istituto comprensivo Giuliano e di effettuare adeguamenti presso la scuola dell’infanzia Valentina Ciancarelli e presso la scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo Tasso di via degli Aurunci”.

I commissari hanno espresso l’intenzione di riprendere le visite presso le mense scolastiche, come già avvenuto negli anni scorsi, per verificare di persona la qualità del servizio. Controlli che saranno svolti anche dagli uffici comunali, a garanzia del corretto svolgimento del servizio e della tutela degli alunni.