Terracina, 26enne trovato alle guida sotto l’effetto di alcol e droghe

Terracina, trovato un 26enne alle guida sotto l’effetto di alcol e droghe. I Carabinieri hanno denunciato il giovane residente in provincia di Latina, dopo che lo scorso 16 settembre, era rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava alla guida della sua auto. Durante i rilievi, i militari hanno disposto l’esecuzione di accertamenti tossicologici e alcolemici che hanno confermato la positività sia all’alcol che alle sostanze stupefacenti. Subito è scattata la denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente.