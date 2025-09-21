ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Cronaca

Era stata trovata con 20 ovuli di cocaina, deve scontare la pena ai domiciliari

Arrestata una 53enne già nota alle forze di polizia

carabinieri

LATINA – E’ stata condannata alla reclusione di 10 mesi per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, reato commesso a novembre 2024 a Latina, quando la donna, una 53enne di Latina, fu arrestata dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina, perchè trovata in possesso di 20 involucri di cocaina, dal peso complessivo pari a oltre 7 grammi. L’arresto è arrivato, dopo la condanna, in esecuzione di un’ordinanza di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Roma.
L’arrestata, è stata portata presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.

