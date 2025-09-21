Era stata trovata con 20 ovuli di cocaina, deve scontare la pena ai domiciliari

LATINA – E’ stata condannata alla reclusione di 10 mesi per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, reato commesso a novembre 2024 a Latina, quando la donna, una 53enne di Latina, fu arrestata dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina, perchè trovata in possesso di 20 involucri di cocaina, dal peso complessivo pari a oltre 7 grammi. L’arresto è arrivato, dopo la condanna, in esecuzione di un’ordinanza di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Roma.

L’arrestata, è stata portata presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.