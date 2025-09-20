ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Aprilia, Carabinieri salvano un uomo di 50 anni che minacciava il suicidio

Momenti di paura ad Aprilia, dove un uomo di 50 anni è stato salvato dai Carabinieri della locale Stazione mentre stava per compiere un gesto estremo. L’allarme è scattato ieri mattina, quando la moglie ha segnalato ai militari le intenzioni suicidarie del coniuge. Avviate subito le ricerche, i Carabinieri hanno rintracciato l’uomo sul tetto di un edificio. Grazie a un delicato lavoro di convincimento, svolto insieme ai Vigili del Fuoco e al personale del 118, i militari sono riusciti a farlo desistere, scongiurando il peggio. L’uomo, una volta tratto in salvo, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 e trasportato in ambulanza all’ospedale dei Castelli di Ariccia per gli accertamenti del caso.

