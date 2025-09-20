Aprilia, Carabinieri salvano un uomo di 50 anni che minacciava il suicidio

Momenti di paura ad Aprilia, dove un uomo di 50 anni è stato salvato dai Carabinieri della locale Stazione mentre stava per compiere un gesto estremo. L’allarme è scattato ieri mattina, quando la moglie ha segnalato ai militari le intenzioni suicidarie del coniuge. Avviate subito le ricerche, i Carabinieri hanno rintracciato l’uomo sul tetto di un edificio. Grazie a un delicato lavoro di convincimento, svolto insieme ai Vigili del Fuoco e al personale del 118, i militari sono riusciti a farlo desistere, scongiurando il peggio. L’uomo, una volta tratto in salvo, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 e trasportato in ambulanza all’ospedale dei Castelli di Ariccia per gli accertamenti del caso.