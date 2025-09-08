ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Un altro ordigno a Latina, forse la risposta a quello piazzato alle Gescal in via Guido Rossa

Dopo le segnalazioni di molti cittadini, la scoperta dei carabinieri in una traversa di via Torre La Felce

LATINA – E’ stato causato dall’esplosione di una bomba, la seconda in poche ore a Latina, il forte boato udito poco dopo mezzanotte da tantissimi cittadini che lo hanno segnalato al 112. Forse la risposta, arrivata a stretto giro, proprio all’ordigno piazzato alle Gescal ieri mattina, davanti al civico 10 delle case Arlecchino. Sono stati i carabinieri a individuare, durante le perlustrazioni svolte nel cuore della notte, il punto in cui si è verificato lo scoppio: una traversa senza uscita di Via Torre La Felce. L’ordigno ha danneggiato il muro di recinzione di un’abitazione. Accertamenti sono in corso sul proprietario.

