San Felice Circeo, incidente all’incrocio con Via Terracina, in codice rosso un motociclista

SAN FELICE CIRCEO – Grave incidente nel primo pomeriggio di domenica, intorno alle ore 14:30 circa a San Felice Circeo, all’incrocio tra via Terracina e via Mediana Vecchia dove si sono scontrate una Fiat Panda e una moto. Ad avere la peggio è stato il conducente del motociclo, soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso, per dinamica, presso l’Ospedale Fiorini di Terracina.

Secondo i primi accertamenti, la causa del sinistro sarebbe riconducibile a una mancata precedenza e alla velocità dei mezzi coinvolti su una strada, Via Terracina, che presenta molte criticità sotto il profilo della sicurezza.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di San Felice Circeo, che hanno effettuato i rilievi e avviato la ricostruzione della dinamica dell’incidente.