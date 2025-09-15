Un chilo di hashish in auto, arrestati un 18enne e un 25 enne di Latina. Denunciata una ragazza di 17 anni

LATINA – Dopo l’incendio appiccato nella notte tra sabato e domenica all’interno di un portone delle Case Arlecchino di Latina, dove è stato usato liquido infiammabile, le indagini della Squadra Mobile intente a ricercare elementi utili all’esterno della palazzina interessata hanno portato all’arresto di due ragazzi, mentre una terza ragazza minorenne è stata riaffidata alla madre. I controlli sono scattati sugli occupanti di un’auto, un suv, che rallentando la marcia si era fermato nel tratto di strada proprio di fronte alla palazzina interessata dall’attentato incendiario. C’erano a bordo una ragazza di 17 anni e due ragazzi, rispettivamente di 25 e 18 anni, tutti di Latina.

Il bagagliaio dell’autovettura era vuoto, ma il forte odore di hashish ha spinto gli investigatori a effettuare un controllo più accurato e sono stati trovati diversi panetti di hashish confezionati dal peso complessivo di oltre un chilo. Dalle successive perquisizioni personali e nelle abitazioni dei tre giovani è emerso che in casa del 18enne c’erano alcuni proiettili inesplosi, e un bilancino di precisione. Sono stati inoltre rinvenuti numerosi pezzi di veicoli rubati, per i quali verranno svolte le necessarie investigazioni.

Tutti e tre sono stati indagati, in concorso tra loro, per la detenzione a fine di spaccio della sostanza stupefacente, i due ragazzi in stato di arresto, il 18enne arrestato anche per la detenzione illegale di munizioni, e condotti nel carcere di Latina, mentre la ragazza minorenne, è stata riaffidata alla madre. Sono in corso approfondimenti investigativi per capire se il gruppo sia in qualche modo coinvolto nei recenti episodi che si sono verificati nelle Case Arlecchino, tre a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro nell’ultima settimana.