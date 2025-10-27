Benacquista Assicurazioni Latina Basket vincente a Ravenna (83-79)

LATINA – Terzo successo consecutivo per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che conquista una preziosa vittoria sul difficile campo del PalaCosta di Ravenna al termine di una gara intensa, fisica ed equilibrata, decisa soltanto nei minuti finali. I nerazzurri, ancora privi di Brian Sacchetti (alla terza gara di stop, il rientro è previsto tra un paio di settimane), hanno dimostrato ancora una volta grande compattezza, carattere e spirito di squadra, portando a casa due punti fondamentali che consolidano la seconda posizione in classifica con 12 punti, frutto di 6 successi in 7 partite.

Una vittoria di cuore e di squadra, costruita con difesa, lucidità e una straordinaria intesa tra tutti i giocatori. Nonostante le assenze, la Benacquista ha mostrato maturità e mentalità vincente, confermandosi tra le protagoniste del Girone B.