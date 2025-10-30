Abusi nel clero, 80 casi nel Lazio: 13 nella provincia di Latina

Sono 80 i casi di abusi sessuali legati al clero registrati nel Lazio. Tra questi, 13 riguardano la provincia di Latina, dove negli ultimi tempi hanno suscitato particolare clamore le vicende che hanno coinvolto l’ex professore di religione Alessandro Frateschi e il capo scout Simone Di Pinto.

A diffondere i dati è Rete L’Abuso, l’associazione nazionale che da anni si occupa di raccogliere e denunciare episodi di violenza e pedofilia all’interno della Chiesa, con l’obiettivo di dare voce alle vittime e sollecitare maggiore trasparenza. Il nuovo dossier, intitolato “Tolleranza Zero”, aggiorna la mappa dei casi accertati in Italia e offre un quadro ancora una volta drammatico.

Le vittime sono in gran parte minorenni, ragazzi e ragazze che in molti casi avevano un rapporto di fiducia o dipendenza educativa con i propri abusatori. Nella classificazione regionale, nel Lazio risultano 66 sacerdoti, 2 catechisti, 2 scout e 10 laici coinvolti. Nessun caso, invece, riguarda religiose.

A livello nazionale, la Lombardia resta la regione con il maggior numero di episodi documentati, seguita da Lazio, Sicilia ed Emilia-Romagna. Secondo l’associazione, la crescita dei numeri è anche conseguenza di una maggiore propensione alla denuncia da parte delle vittime e di un monitoraggio più capillare da parte delle autorità e dei media.

Il dossier, sottolinea Rete L’Abuso, non si limita a elencare i casi, ma punta a “rompere il silenzio” che per anni ha avvolto il tema, chiedendo alla Chiesa e alle istituzioni civili di garantire giustizia, ascolto e tutela effettiva per chi ha subito abusi.