Spettacolare incidente in centro a Latina

LATINA – Rocambolesco incidente stamattina a Latina in pieno centro. Poco dopo le 9, per cause ancora sconosciute, una Fiat Panda, dopo lo scontro con un’altro mezzo, è finita sui giardini di Piazzale dei Bonificatori con il rischio di investire anche qualche pedone. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Goffredo Mameli e Viale IV Novembre. Abbattuto un palo della segnaletica stradale e danneggiata parte del verde della piazza. Le cause dell’incidente sono, però, ancora da stabilire. Non ci sono feriti gravi