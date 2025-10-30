ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

CRONACA

Spettacolare incidente in centro a Latina

Una Panda finisce su Piazzale del Bonificatori

LATINA – Rocambolesco incidente stamattina a Latina in pieno centro. Poco dopo le 9, per cause ancora sconosciute, una Fiat Panda, dopo lo scontro con un’altro mezzo,  è finita sui giardini di Piazzale dei Bonificatori  con il rischio di investire anche  qualche pedone. L’incidente  è avvenuto all’incrocio tra via Goffredo Mameli e Viale IV Novembre. Abbattuto un palo della segnaletica stradale e danneggiata parte del verde della piazza. Le cause dell’incidente sono, però, ancora da stabilire. Non ci sono feriti gravi

