Sezze, cittadinanza onoraria al professor Fabio Ricci

Il Consiglio comunale di Sezze, nella seduta di martedì 28 ottobre, ha conferito all’unanimità la cittadinanza onoraria al professor Fabio Ricci, riconoscendone l’impegno clinico, scientifico e umano nella lotta contro il tumore al seno e nella diffusione della cultura della prevenzione oncologica.

La decisione, promossa dall’associazione ANDOS – Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, è stata accolta con pieno consenso da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lidano Lucidi, che ha voluto sottolineare il valore simbolico e civile del gesto.

Il professor Ricci è da anni un punto di riferimento nella cura del tumore al seno in provincia di Latina, in particolare presso l’ospedale Santa Maria Goretti, dove ha contribuito in modo decisivo all’istituzione della Breast Unit, centro di senologia multidisciplinare che garantisce un percorso coordinato di assistenza, dalla diagnosi alla riabilitazione.

Durante la cerimonia, il sindaco Lucidi ha espresso parole di profonda stima: «Questo è un piccolo gesto che la comunità compie, ma che serve e fa bene al cuore. A nome della città ringrazio il professor Ricci e tutti quei medici che vivono la loro professione come una missione. E un ringraziamento speciale va alle donne di ANDOS, che con la loro forza e dedizione rappresentano un presidio di solidarietà per le pazienti e le loro famiglie».

Con questo riconoscimento, Sezze rende omaggio non solo al professionista, ma anche all’uomo che ha saputo coniugare ricerca, assistenza e umanità, diventando un esempio di impegno civico e sanitario per l’intero territorio.