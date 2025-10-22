Anas, al via i lavori di potenziamento della SS 156 dei Monti Lepini:

Partono i lavori di potenziamento e riqualificazione della strada statale 156 dei Monti Lepini, un’arteria strategica che collega Frosinone e Latina, rappresentando un asse fondamentale tra la Valle del Sacco e la Pianura Pontina.

L’Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha consegnato lo scorso 17 ottobre i lavori del primo stralcio, che riguarda il tratto compreso tra il chilometro 5,100 e il chilometro 21,000, inclusa l’area dello svincolo di Prossedi. L’investimento complessivo per questa prima fase è di 15,3 milioni di euro, con una durata prevista di 353 giorni.

L’intervento prevede il miglioramento della sicurezza stradale e del comfort di guida, il rifacimento delle pavimentazioni, la bonifica della segnaletica, lo sfalcio e l’abbattimento della vegetazione lungo le scarpate e la regimentazione delle acque meteoriche. I lavori saranno eseguiti dall’RTI Donati Spa – Sibar Srl, con inizio operativo fissato per i primi di novembre.

Il progetto rientra in un piano complessivo di potenziamento dell’intera SS 156, lungo circa 55 chilometri, che si estende dal quadrivio con la SS 6 Casilina fino all’innesto con la SS 7 Appia, nei pressi di Latina.

Le successive fasi del masterplan, per un investimento complessivo stimato in 230 milioni di euro, prevedono interventi più strutturali: l’adeguamento delle barriere di sicurezza e degli svincoli, la realizzazione di nuove rotatorie e corsie di arrampicamento, e la razionalizzazione degli accessi.

Anas invita gli automobilisti alla massima prudenza durante i lavori e ricorda che la situazione del traffico in tempo reale è consultabile tramite l’app gratuita “VAI”, disponibile su tutti gli store digitali, o contattando il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde 800.841.148.