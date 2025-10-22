Minacce nei confronti del sindaco di Bassiano, divieto di avvicinamento per un ex dipendente comunale

Atti persecutori verso il sindaco di Bassiano. La Polizia di Stato di Latina ha eseguito ieri la misura cautelare del divieto di avvicinamento a Giovanbattista Onori nei confronti di un ex dipendente del Comune di Bassiano. Le indagini, condotte dalla DIGOSella Questura di Latina, sono nate da una querela del primo cittadino, che ha denunciato una serie di comportamenti minacciosi e persecutori dell’ex dipendente, provocando ansia e timore sia per sé che per i familiari. I fatti denunciati comprendono minacce, ingiurie pubbliche e atteggiamenti intimidatori, anche durante eventi istituzionali e religiosi, talvolta rivolti anche a membri della famiglia e ad altri rappresentanti dell’amministrazione comunale. L’Autorità Giudiziaria ha stabilito che l’indagato non potrà avvicinarsi a meno di 500 metri dal sindaco e dai suoi familiari, né comunicare con loro in qualsiasi forma, telefonica o telematica. Il procedimento è tuttora in fase preliminare e vige la presunzione di innocenza per l’indagato.