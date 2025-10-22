Maenza, viola il divieto di avvicinamento all’ex compagna: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, per violazione degli obblighi imposti dal divieto di avvicinamento alla parte offesa. L’uomo è stato sorpreso a Maenza, nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna, nonostante il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria gli imponesse di mantenere una distanza minima di 500 metri dalla donna. Constatata la violazione delle prescrizioni, i militari lo hanno immediatamente arrestato. Dopo le formalità di rito, il 52enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Maenza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista per la giornata di oggi con rito direttissimo.