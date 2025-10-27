Aprilia, arrestati due presunti spacciatori: sequestrate sigarette elettroniche modificate e droga

La Polizia di Stato di Aprilia ha arrestato due cittadini italiani, un uomo e una donna, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è il frutto di un’indagine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aprilia, che aveva individuato una rete di vendita online di sigarette elettroniche “modificate” contenenti sostanze con effetti droganti. Durante la perquisizione nell’abitazione della donna, una 42enne residente ad Aprilia già denunciata in passato, gli agenti della Squadra Anticrimine hanno rinvenuto due sigarette elettroniche con la dicitura “THC”, circa 29 grammi di hashish, 6 grammi di marijuana, oltre 30 grammi di polvere bianca presumibilmente cocaina e vario materiale per il confezionamento delle dosi, tra cui nastro isolante, ritagli di plastica e sostanze da taglio. Alla luce degli elementi raccolti, la donna e un altro soggetto presente nell’appartamento sono stati arrestati in flagranza. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, entrambi sono stati condotti nelle case circondariali di competenza. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico e allo spaccio di droga portate avanti quotidianamente dalla Polizia di Stato sul territorio pontino.