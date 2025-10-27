Latina, uomo armato di coltello fermato dalla Polizia

Momenti di tensione in strada Valmontorio, a Latina, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo una segnalazione che indicava la presenza di un uomo in escandescenza, apparentemente armato di machete, nei pressi di un cassonetto dei rifiuti. Gli agenti della Squadra Volante, arrivati rapidamente sul posto, hanno individuato il soggetto sul marciapiede in evidente stato di agitazione. L’uomo, un cittadino italiano originario del Frusinate, stava cercando di nascondere un oggetto nei pantaloni. Bloccato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello da cucina in acciaio inossidabile lungo 31 centimetri, con impugnatura rossa in plastica. La successiva perquisizione del veicolo a lui in uso ha escluso la presenza di altri oggetti pericolosi o di refurtiva, e sul posto è stato accertato che nessuna persona era stata minacciata né erano stati causati danni. Accompagnato negli uffici della Questura per l’identificazione, l’uomo è risultato avere precedenti per diversi reati. Al termine degli accertamenti è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi o oggetti atti a offendere.