Aprilia, botte nel fast food dopo una discussione: denunciati due ragazzi di 18 e 22 anni

APRILIA – Avevano picchiato con violenza in due, un uomo che si trovava in un noto fast food di Aprilia, la notte del 12 ottobre. Sono stati identificati e denunciati accusato di lesioni personali, un ragazzo di 18 anni e l’amico di 22 che dopo aver discusso con un cinquantenne proprietario di un circolo privato, lo hanno raggiunto aggredendolo con violenza. Secondo quanto appurato dai militari della stazione di Aprilia, il pestaggio sarebbe avvenuto dopo una discussione tra i tre avvenuta nelle ore precedenti all’interno dell’attività gestita dall’uomo.